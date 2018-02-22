Ford Sollers планирует развивать в России свою дилерскую сеть

На сегодняшний день в государстве активно функционируют 112 дилерских центров. В 2017 году состоялось открытие одиннадцати новых Ford Quick Lan, а также нескольких дилерских центров. Компанией Ford Sollers планируется активное развитие сети представителей, укрепление своих позиций в России. В прошедшем месяце 3 132 жителя РФ приобрели новые авто Ford. Продажи компании в государстве увеличились на 39% по сравнению с показателями января прошлого года. Самой большой популярностью пользуется версия Ford Kuga (увеличение продаж составило 89%; 1 149 автомобилей).Вторая позиция досталась версии Ford Focus. Её реализации увеличились на 106 процента (822 авто). Тройку лидеров замыкает версия кроссовера Ford Explorer. Это на 51 процент превышает показатели января прошлого года (217 авто).