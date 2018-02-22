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Skoda привезет в Женеву «заряженную» Octavia и Superb с новым мотором

Чешская компания Skoda представит в Женеве две новых версии уже полюбившихся моделей Octavia и Superb. В частности, на обозрение публике будет представлена «заряженная» версия Skoda Octavia RS 245 в модификации Challenge Plus и флагманская модель Skoda Superb с новым агрегатом.

Skoda привезет в Женеву «заряженную» Octavia и Superb с новым мотором


На базе уже существующей «заряженной» модели Skoda Octavia RS 245 чешские производители разработали новый автомобиль, у которого в названии появилась приставка Challenge Plus. По словам разработчиков, автомобиль получит обновление во внешнем дизайне и в интерьере, а также ему расширят список оснащения. В салоне появится цифровая приборная панель, знакомая по-новому Skoda Karoq. Остальные подробности о данной модели будут раскрыты во время дебюта.

Также на автосалоне в Швейцарии будет представлен флагманский седан Skoda Superb с новым силовым агрегатом объёмом 2,0 литра производительностью 268 лошадиных сил. Двигатель будет работать на пару с автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями. Ранее данная модель оснащалась силовым агрегатом, выдающим 277 «лошадей» и полноприводной системой.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:50
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