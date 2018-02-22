Tesla Model X отбуксировал 43-тонное грузовое авто с прицепом

В Сети выложили видеоролик, в котором видно, как электрический кроссовер версии Tesla Model X осуществляет буксировку тягача с прицепом массой приблизительно в 43 тыс. килограммов. Видеоролик разместили в рамках YouTube-канала Bjorn Nyland. Данную запись сделали на территории Норвегии на гоночном заснеженном треке Valerbanen. Стоит отметить, что в эксперименте применялся 43-тонный тягач. Его трансмиссия переведена на нейтральную передачу.Фура буксировалась кроссовером версии Tesla Model X в модификации P90D. Авто имело массу в 2 600 кг. Модель оснащается двумя электромоторами. Они в сумме генерируют 670 л.с. (крутящий момент составляет 950 Нм). На электрокаре применяли нешипованные надёжные покрышки Nereus.