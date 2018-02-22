Седан Peugeot 508 сменил поколение, став фастбеком

Новый Peugeot 508 оснащается системой контроля "слепых" зон, ограничителем скорости, системой распознавания дорожных знаков, системой слежения за состоянием водителя, функцией экстренного торможения, системой предупреждения столкновений различающей пешеходов и велосипедистов, автопарковщиком, системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем. Имеется система ночного видения, использующая инфракрасную камеру. Модель получила два новых бензиновых мотора PureTech: 1,6-литровые двигатели на 180 и 225 л.с. Также имеются два дизеля BlueHDi: 2,0-литровый мотор на 160 и 180 л.с., 1,5-литровый мотор на 130 л.с.Все двигатели функционируют с восьмиступенчатым "автоматом" Aisin. 130-сильному дизелю также доступна шестиступенчатая МКПП.