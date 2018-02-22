Производителем Lister презентован официальный рендер суперкара Storm II

Двигатель способен генерировать 1 000 лошадиных сил. Согласно полученым предварительным данным, предстоящий суперкар способен разогнаться до первой сотни за три секунды. Максимальная скорость рассматриваемого транспортного средства составляет свыше четыреста километров в час.Lister Motor Company собирается выпустить дорожную, а также гоночную версию современного автомобиля Storm II. Производство будет ограничено только шестью экземплярами на год. В настоящее время пока официально не подтвердили данную информацию. Предполагается, что транспортное средство будет расцениваться в 2 780 000 долларов. Пока неизвестно, данная расценка озвучена для дорожного автомобиля либо для его трековой его версии.