Компания Apple готовится к возможному сокращению поставок кобальта

Компания нуждается в кобальте для текущего производства батарей для девайсов своего бренда. Из всего объема мировой добычи металла, почти половина уходит на технологии, применяемые в гаджетах. Причем, прямые поставки, позволяют обеспечению непрерывного снабжения материалом.Рост спроса, поднял стоимость кобальта в 3 раза, и это за последние 1,5 года. Есть опасения, что растущий спрос не перекроется предложениями, особенно после начала использования электромобилями данного материала. В борьбу за поставки включились концерны Volkswagen и BMW, с намерениями развития этой отрасли. Следует учитывать, что в батареи смартфона используется кобальта примерно 8 граммов, тогда как для электромобиля уже потребуется не меньше килограмма.