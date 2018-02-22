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Компания Apple готовится к возможному сокращению поставок кобальта

Впервые начаты переговоры Apple о покупке кобальта непосредственно у компаний, которые занимаются его разработкой и добычей. Производителем гаджетов планируется закупка материала, в количестве нескольких сотен тысяч тонн. О конкретных переговорах информации нет. Есть сведения, что уже год ведутся консультации и пока без гарантий успешного их завершения.

Компания нуждается в кобальте для текущего производства батарей для девайсов своего бренда. Из всего объема мировой добычи металла, почти половина уходит на технологии, применяемые в гаджетах. Причем, прямые поставки, позволяют обеспечению непрерывного снабжения материалом.
Компания Apple готовится к возможному сокращению поставок кобальта


Рост спроса, поднял стоимость кобальта в 3 раза, и это за последние 1,5 года. Есть опасения, что растущий спрос не перекроется предложениями, особенно после начала использования электромобилями данного материала. В борьбу за поставки включились концерны Volkswagen и BMW, с намерениями развития этой отрасли. Следует учитывать, что в батареи смартфона используется кобальта примерно 8 граммов, тогда как для электромобиля уже потребуется не меньше килограмма.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:00
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