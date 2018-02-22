Адвокаты Вайнштейна нашли в обвинениях Гвинет Пэлтроу серьезные противоречия
Адвокаты скандального продюсера Харви Вайнштейна обнаружили в показаниях Гвинет Пэлтроу ряд серьезных противоречий. На ошибке голливудских звезд защита бизнесмена будет строить судебный процесс, информирует портал TMZ.
Адвокаты Вайнштейна смогли поймать актрис на противоречиях, когда голливудские звезды женского пола говорили о запугивании со стороны продюсера, а также обвиняли сотрудников Weinstein Comp. в превышении должностных обязанностей. Однако показания Пэлтроу указывают на обратное.
Актриса заявляла, что Вайнштейн домогался ее расположения в период работы над картиной "Эмма" (1994 г.), хотя впоследствии Пэлтроу снялась в некоторых других лентах Weinstein Comp. За роль в проекте "Влюбленный Шекспир" актриса была награждена Оскаром. Адвокаты подчеркивают, что внимание продюсера не воздействовало отрицательно на карьеру звезды.
Адвокаты Вайнштейна смогли поймать актрис на противоречиях, когда голливудские звезды женского пола говорили о запугивании со стороны продюсера, а также обвиняли сотрудников Weinstein Comp. в превышении должностных обязанностей. Однако показания Пэлтроу указывают на обратное.
Актриса заявляла, что Вайнштейн домогался ее расположения в период работы над картиной "Эмма" (1994 г.), хотя впоследствии Пэлтроу снялась в некоторых других лентах Weinstein Comp. За роль в проекте "Влюбленный Шекспир" актриса была награждена Оскаром. Адвокаты подчеркивают, что внимание продюсера не воздействовало отрицательно на карьеру звезды.
Культура
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:50