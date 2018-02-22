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Адвокаты Вайнштейна нашли в обвинениях Гвинет Пэлтроу серьезные противоречия

Адвокаты скандального продюсера Харви Вайнштейна обнаружили в показаниях Гвинет Пэлтроу ряд серьезных противоречий. На ошибке голливудских звезд защита бизнесмена будет строить судебный процесс, информирует портал TMZ.

Адвокаты Вайнштейна нашли в обвинениях Гвинет Пэлтроу серьезные противоречия


Адвокаты Вайнштейна смогли поймать актрис на противоречиях, когда голливудские звезды женского пола говорили о запугивании со стороны продюсера, а также обвиняли сотрудников Weinstein Comp. в превышении должностных обязанностей. Однако показания Пэлтроу указывают на обратное.

Актриса заявляла, что Вайнштейн домогался ее расположения в период работы над картиной "Эмма" (1994 г.), хотя впоследствии Пэлтроу снялась в некоторых других лентах Weinstein Comp. За роль в проекте "Влюбленный Шекспир" актриса была награждена Оскаром. Адвокаты подчеркивают, что внимание продюсера не воздействовало отрицательно на карьеру звезды.
Культура
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:50
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