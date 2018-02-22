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Эксперты рассказали, какие марки авто меньше всего теряют в цене

Экспертами было проведено исследование, во время которого определили, какие транспортные средства классов STANDART, а также PREMIUM имеют самые большие индексы остаточной стоимости.

Эксперты рассказали, какие марки авто меньше всего теряют в цене

Лидером класса STANDART является марка Mazda. Её остаточная стоимость достигает 97,32 процента. На втором месте разместился автобренд Toyota. Показатель в данном случае составил 94,98 процента. На третьей позиции оказалась марка Subaru. Остаточная стоимость здесь составила 90,6 процента. На первой позиции в классе PREMIUM оказалась Volvo. Остаточная стоимость этой марки составила 87,06 процента. На второй позиции оказалась марка Lexus. Её результат достигает 82,35 процента. Третье место досталось Porsche с показателем 82,02 процента остаточной стоимости.

Это исследование является полезным для тех, кто приобретает автомобили, а также для продавцов. Это позволяет узнать, на сколько сильно за определенное время теряют в цене модели.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:40
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