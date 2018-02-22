Эксперты рассказали, какие марки авто меньше всего теряют в цене

Лидером класса STANDART является марка Mazda. Её остаточная стоимость достигает 97,32 процента. На втором месте разместился автобренд Toyota. Показатель в данном случае составил 94,98 процента. На третьей позиции оказалась марка Subaru. Остаточная стоимость здесь составила 90,6 процента. На первой позиции в классе PREMIUM оказалась Volvo. Остаточная стоимость этой марки составила 87,06 процента. На второй позиции оказалась марка Lexus. Её результат достигает 82,35 процента. Третье место досталось Porsche с показателем 82,02 процента остаточной стоимости.Это исследование является полезным для тех, кто приобретает автомобили, а также для продавцов. Это позволяет узнать, на сколько сильно за определенное время теряют в цене модели.