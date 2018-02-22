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Еврокомиссия надеется на проведение встреч с РФ и Украиной о транзите газа с 2020 года

Еврокомиссия продолжает настаивать на существующем газотранспортном пути через Украину, предлагая трехсторонние переговоры между сторонами. Для того, чтобы продлить договор о транзите с Украиной после 20120 года. Россияне настаивают на достройке обоих путей доставки газа в Европу; по дну Балтийского моря и через Турцию.

Несмотря на все усилия России ограничить поток газа в Европу через украинскую газо-транспортную систему - все усилия остаются тщетными, считают специалисты отрасли. Евросоюз отстаивает интересы Украины, настаивая на том, что Украина останется "в игре". Еврокомиссия надеется, что после решения Стокгольмского суда по спору Украины и России, трехсторонние встречи по транзиту возобновятся.

Еврокомиссия надеется на проведение встреч с РФ и Украиной о транзите газа с 2020 года


Положение России в этом вопросе осложнено несколькими факторами: отказ Европы финансировать строительство "Северного потока-2", потому нами уже потрачено пол миллиарда долларов для строительства сухопутного участка; отказ Турции строить сухопуттный участок "Турецкого потока" без снижения цены на газ для турецкого потребителя "Газпромом"; отсутствие денег у компаний-строителей - потому их эмиссары на прошлой неделе искали их у американских инвесторов.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:30
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