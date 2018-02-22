На ВДНХ 23 февраля пройдут бои с роботом-гладиатором
В период празднования Дня защитника Отечества с 23 по 25 февраля на ВДНХ в павильоне №2 пройдут массовые бои с роботом-гладиатором. Для борьбы с новым экспонатом всем желающим выдадут защитное снаряжение, отмечается в пресс-релизе портала правительства Москвы.
Механизированный робот-гладиатор обтянут поролоном и обшит искусственным материалом, чтобы минимизировать вред, который может быть причинен спарринг-партнеру. Получить перелом в рукопашном бою с машиной просто невозможно, отмечают эксперты, однако всем желающим будут выданы жилеты и шлемы.
Рост робота - 170 см, как у среднестатистического человека. Пять подвижных манипуляторов машины имитируют работу рук и ног человека, управление роботом ведется дистанционно оператором оборудования. Все бои записываются и анализируются, предлагая в конце мероприятия статистический отчет о прошедшей тренировке.
Механизированный робот-гладиатор обтянут поролоном и обшит искусственным материалом, чтобы минимизировать вред, который может быть причинен спарринг-партнеру. Получить перелом в рукопашном бою с машиной просто невозможно, отмечают эксперты, однако всем желающим будут выданы жилеты и шлемы.
Рост робота - 170 см, как у среднестатистического человека. Пять подвижных манипуляторов машины имитируют работу рук и ног человека, управление роботом ведется дистанционно оператором оборудования. Все бои записываются и анализируются, предлагая в конце мероприятия статистический отчет о прошедшей тренировке.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:30