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На ВДНХ 23 февраля пройдут бои с роботом-гладиатором

В период празднования Дня защитника Отечества с 23 по 25 февраля на ВДНХ в павильоне №2 пройдут массовые бои с роботом-гладиатором. Для борьбы с новым экспонатом всем желающим выдадут защитное снаряжение, отмечается в пресс-релизе портала правительства Москвы.

На ВДНХ 23 февраля пройдут бои с роботом-гладиатором


Механизированный робот-гладиатор обтянут поролоном и обшит искусственным материалом, чтобы минимизировать вред, который может быть причинен спарринг-партнеру. Получить перелом в рукопашном бою с машиной просто невозможно, отмечают эксперты, однако всем желающим будут выданы жилеты и шлемы.

Рост робота - 170 см, как у среднестатистического человека. Пять подвижных манипуляторов машины имитируют работу рук и ног человека, управление роботом ведется дистанционно оператором оборудования. Все бои записываются и анализируются, предлагая в конце мероприятия статистический отчет о прошедшей тренировке.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:30
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