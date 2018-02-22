На ВДНХ 23 февраля пройдут бои с роботом-гладиатором

Механизированный робот-гладиатор обтянут поролоном и обшит искусственным материалом, чтобы минимизировать вред, который может быть причинен спарринг-партнеру. Получить перелом в рукопашном бою с машиной просто невозможно, отмечают эксперты, однако всем желающим будут выданы жилеты и шлемы.Рост робота - 170 см, как у среднестатистического человека. Пять подвижных манипуляторов машины имитируют работу рук и ног человека, управление роботом ведется дистанционно оператором оборудования. Все бои записываются и анализируются, предлагая в конце мероприятия статистический отчет о прошедшей тренировке.