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Кот Шанти недолюбливает младшую дочь Ксении Бородиной

В Instagram ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной появился ролик с участием ее младшей дочери Теоны в компании домашнего любимца – кота Шанти.

Сама Ксения подписала публикацию «Шанти-разбойник» и судя по сюжету. Коту не очень нравится общество малышки Теи.

Кот Шанти недолюбливает младшую дочь Ксении Бородиной

Девочка рассказала маме, где у Шанти носик, лапки и другие части тела, но домашнему любимцу это не очень понравилось, и он попытался защититься лапой, а также даже «цапнуть» маленькую хозяйку. Однако после грозного оклика Бородиной, кот предпочел скрыться.

Теона как всегда вызвала море позитивных эмоций у поклонников семьи Бородиной и Омарова, но были и те, кто пожалел котика.

Хейтеры напомнили Ксении Бородиной, что у нее двое детей, почему то везде мелькает только Тея, тогда как Маруся остается в тени своей младшей сестренки. Подписчики привели в пример Дарью Пынзарь, «любит своих детей одинаково».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:20
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