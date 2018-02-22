Кот Шанти недолюбливает младшую дочь Ксении Бородиной

Сама Ксения подписала публикацию «Шанти-разбойник» и судя по сюжету. Коту не очень нравится общество малышки Теи.Девочка рассказала маме, где у Шанти носик, лапки и другие части тела, но домашнему любимцу это не очень понравилось, и он попытался защититься лапой, а также даже «цапнуть» маленькую хозяйку. Однако после грозного оклика Бородиной, кот предпочел скрыться.Теона как всегда вызвала море позитивных эмоций у поклонников семьи Бородиной и Омарова, но были и те, кто пожалел котика.Хейтеры напомнили Ксении Бородиной, что у нее двое детей, почему то везде мелькает только Тея, тогда как Маруся остается в тени своей младшей сестренки. Подписчики привели в пример Дарью Пынзарь, «любит своих детей одинаково».