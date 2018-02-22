В январе каждый второй KIA Sportage продавался в кредит

Клиенты автокомпании всего смогли получить 4 293 кредита. Это на тридцать восемь процентов превышает показатели годичной давности. Стоит отметить, что на кроссовер Sportage в данном случае пришлось тридцать семь процентов от всего количества осуществляемых кредитных продаж. Между тем среди продаж автомобильной модели в кредит оформили пятьдесят пять процентов транспортных средств.На кроссовере за месяц свой выбор остановили 3 067 российских автолюбителей. Это на девяносто шесть процентов больше показателей января прошлого года. Версия заняла вторую позицию по реализациям в сегменте SUV. На отечественном авторынке всего реализовали 15 310 авто KIA (плюс 48,6%). Марка среди иностранных производителей по продажам остается лидером.