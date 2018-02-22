Ирина Пегова изменилась до неузнаваемости из-за худобы

Пегова поведала, что она разработала несложные правила в приёме пищи. По мнению актрисы, объем еды в тарелке должен равняться размеру кулака. Ирина рассказала, что для того, чтобы подчеркнуть небольшую порцию, она дома выкладывает еду на большие тарелки, а также ест медленно. Ещё очень важно пить воду, она заглушает ложное чувство голода.Пегова за два года очень сильно изменилась. Артистка, исполняющая роли деревенских девушек с милым личиком и округлыми формами, приняла решение войти в компанию известных худышек.