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Ирина Пегова изменилась до неузнаваемости из-за худобы

Ирина Пегова, являющаяся известной отечественной актрисой, много лет назад покорила зрителей своими роскошными пышными формами. Сейчас артистка то худеет, то поправляется, вызывая у одних зависть, а у других чувство беспокойства. Фолловеры Instagram знаменитости советуют ей оставаться всегда в пышном теле, быть индивидуальной.

Ирина Пегова изменилась до неузнаваемости из-за худобы

Пегова поведала, что она разработала несложные правила в приёме пищи. По мнению актрисы, объем еды в тарелке должен равняться размеру кулака. Ирина рассказала, что для того, чтобы подчеркнуть небольшую порцию, она дома выкладывает еду на большие тарелки, а также ест медленно. Ещё очень важно пить воду, она заглушает ложное чувство голода.

Пегова за два года очень сильно изменилась. Артистка, исполняющая роли деревенских девушек с милым личиком и округлыми формами, приняла решение войти в компанию известных худышек.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00
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