Антон Гусев получит в Киеве визу в США

Молодой человек пообещал, что вернется через две недели, а также сообщил, что Виктория Романец получит новый паспорт.Это сообщение, а заодно и рекламу «любимого продукта» для баланса веса Антон сопроводил откровенной фотографией из ванной, где он и супруга запечатлены в нижнем белье.Фолловеры поинтересовались процедурой получения визы США в Украине и стали обмениваться советами как ее получить гражданам России.Хейтеры подметили, что Виктория отфотошопила свой живот, а Антон подправил «кое-что другое». Также некоторых подписчиков интересовало, что случилось у Гусева с трусами, тогда как поклонники пары назвали Антона и Викторию красивыми.