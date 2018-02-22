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Антон Гусев получит в Киеве визу в США

Экс-участник «Дом-2» Антон Гусев рассказал подписчикам в Instagram, что вместе с женой отправляется в Киев за американской визой.

Молодой человек пообещал, что вернется через две недели, а также сообщил, что Виктория Романец получит новый паспорт.

Антон Гусев получит в Киеве визу в США

Это сообщение, а заодно и рекламу «любимого продукта» для баланса веса Антон сопроводил откровенной фотографией из ванной, где он и супруга запечатлены в нижнем белье.

Антон Гусев получит в Киеве визу в США

Фолловеры поинтересовались процедурой получения визы США в Украине и стали обмениваться советами как ее получить гражданам России.

Хейтеры подметили, что Виктория отфотошопила свой живот, а Антон подправил «кое-что другое». Также некоторых подписчиков интересовало, что случилось у Гусева с трусами, тогда как поклонники пары назвали Антона и Викторию красивыми.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:45
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