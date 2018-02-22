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В Subaru считают, что в РФ дизельное топливо низкого качества

Хотя на территории Российской Федерации пользуются спросом дизельные транспортные средства, марка Subaru не собирается предлагать в рамках этого рынка версии на «тяжелом» топливе. Японскую компанию в данном случае не удовлетворяет качество дизельного топлива в российском государстве.

В Subaru считают, что в РФ дизельное топливо низкого качества

Представители Subaru отмечают, что компания не собирается в РФ поставлять собственное дизтопливо. При этом предлагаемое в России топливо не отвечает стандартам качества. Дизельные версии авто марки доступны уже на европейском авторынке. Самым продаваемым авто японского бренда является внедорожник Subaru Forester. Машина оснащается дизельным 2.0-литровым турбированным мотором на 147 л.с.

Большинство зарубежных автопроизводителей несколько лет уже успешно продают в РФ авто, оснащённые дизельными моторами. В их число также вошли премиальные бренды, включая немецкие BMW/Mercedes-Benz, шведский Volvo, британский Land Rover.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:50
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