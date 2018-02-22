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Меган Фокс считает, что женщины не должны надевать красивое белье для своих мужчин

Многодетная мать Меган Фокс разработала линию собственного женского белья. Однако актриса считает, что женщины не должны покупать и одевать красивое нижнее белье ради того, чтобы порадовать своих возлюбленных. Тридцатилетняя артистка настаивает, что женщины просто должны выглядеть соблазнительно и не жаля денег покупать белье только ради самих себя.

Меган Фокс считает, что женщины не должны надевать красивое белье для своих мужчин

Меган, родив троих детей, как и прежде, находится в замечательной форме. Она постоянно фотографируется в сексуальном белье или купальниках. Оказывается, всё это не предназначено супругу звезды. Фокс старается для себя и для своих горячих фанатов. И вот сейчас знаменитость выступает в роли бизнесвумэн и дизайнера, выпуская собственную линию женского белья, надеясь на успех.

По слом актрисы, её муж берет на себя практически все домашние обязанности. Он поднимает утром детей, готовит им завтрак, отвозит их в школу и данным образом даёт возможность Фокс реализовать свои планы и идеи.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:40
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