Меган Фокс считает, что женщины не должны надевать красивое белье для своих мужчин

Меган, родив троих детей, как и прежде, находится в замечательной форме. Она постоянно фотографируется в сексуальном белье или купальниках. Оказывается, всё это не предназначено супругу звезды. Фокс старается для себя и для своих горячих фанатов. И вот сейчас знаменитость выступает в роли бизнесвумэн и дизайнера, выпуская собственную линию женского белья, надеясь на успех.По слом актрисы, её муж берет на себя практически все домашние обязанности. Он поднимает утром детей, готовит им завтрак, отвозит их в школу и данным образом даёт возможность Фокс реализовать свои планы и идеи.