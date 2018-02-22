1,8-литровый двигатель LADA Vesta SW оказался мощнее заявленного
Белорусские эксперты издания ABW.BY приняли решение провести независимые тесты новой версии Vesta SW Cross. Эксперты выяснили, что номинальная мощность нового транспортного средства составляет 140 лошадиных сил, вместо 122 лошадиных сил, которые были указаны в паспорте авто.
Стоит отметить, что транспортное средств на момент тестирования имело пробег в 1 700 километров. Данный исследуемый экземпляр имел под свои капотом 1,8-литровый силовую установку, которая способна генерировать согласно паспортным данным 122 лошадиные силы. После проведённых испытаний результаты мощности автомобильных специалистов приятно удивили. Силовой агрегат, который установлен в испытываемом автомобиле смог в итоге выдать 140 лошадиных сил.
Во время испытаний максимальная скорость транспортного средства составила 175 км/час. По словам специалистов, в данном случае силовую установку пришлось раскрутить до 6 099 оборотов в минуту.
Стоит отметить, что транспортное средств на момент тестирования имело пробег в 1 700 километров. Данный исследуемый экземпляр имел под свои капотом 1,8-литровый силовую установку, которая способна генерировать согласно паспортным данным 122 лошадиные силы. После проведённых испытаний результаты мощности автомобильных специалистов приятно удивили. Силовой агрегат, который установлен в испытываемом автомобиле смог в итоге выдать 140 лошадиных сил.
Во время испытаний максимальная скорость транспортного средства составила 175 км/час. По словам специалистов, в данном случае силовую установку пришлось раскрутить до 6 099 оборотов в минуту.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:20