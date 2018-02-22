1,8-литровый двигатель LADA Vesta SW оказался мощнее заявленного

Стоит отметить, что транспортное средств на момент тестирования имело пробег в 1 700 километров. Данный исследуемый экземпляр имел под свои капотом 1,8-литровый силовую установку, которая способна генерировать согласно паспортным данным 122 лошадиные силы. После проведённых испытаний результаты мощности автомобильных специалистов приятно удивили. Силовой агрегат, который установлен в испытываемом автомобиле смог в итоге выдать 140 лошадиных сил.Во время испытаний максимальная скорость транспортного средства составила 175 км/час. По словам специалистов, в данном случае силовую установку пришлось раскрутить до 6 099 оборотов в минуту.