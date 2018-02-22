УАЗ в продажу запустил фирменную линию спортивной одежды
Российской автокомпанией УАЗ в продажу запущена фирменная линия спортивной одежды. Открытие приурочили к празднованию «Дня защитника отечества».
Специалисты корпорации УАЗ за помощью обратились к известным отечественным дизайнерам и кутюрье. Они помогли в разработке фирменной одежды с символикой внедорожников российской корпорации, используя слоган «Никогда не сдавайся».
Стоимость вещей от автомобильного бренда является довольно высокой, так как она соответствует предоставляемому качеству. Первые двадцать покупателей в бонус получат перчатки с автографом боксёра Кости Цзю, являющегося послом бренда УАЗ. Линия фирменной одежды бренда УАЗ имеет пока несколько товаров. Они друг от друга отличаются размерами, а также цветовой гаммой
Они все предназначены исключительно для представителей сильного пола. Между тем в компании не отрицают возможность выпуска женской одежды. Сроки в данном случае не стали пока называть.
Специалисты корпорации УАЗ за помощью обратились к известным отечественным дизайнерам и кутюрье. Они помогли в разработке фирменной одежды с символикой внедорожников российской корпорации, используя слоган «Никогда не сдавайся».
Стоимость вещей от автомобильного бренда является довольно высокой, так как она соответствует предоставляемому качеству. Первые двадцать покупателей в бонус получат перчатки с автографом боксёра Кости Цзю, являющегося послом бренда УАЗ. Линия фирменной одежды бренда УАЗ имеет пока несколько товаров. Они друг от друга отличаются размерами, а также цветовой гаммой
Они все предназначены исключительно для представителей сильного пола. Между тем в компании не отрицают возможность выпуска женской одежды. Сроки в данном случае не стали пока называть.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:10