УАЗ в продажу запустил фирменную линию спортивной одежды

Специалисты корпорации УАЗ за помощью обратились к известным отечественным дизайнерам и кутюрье. Они помогли в разработке фирменной одежды с символикой внедорожников российской корпорации, используя слоган «Никогда не сдавайся».Стоимость вещей от автомобильного бренда является довольно высокой, так как она соответствует предоставляемому качеству. Первые двадцать покупателей в бонус получат перчатки с автографом боксёра Кости Цзю, являющегося послом бренда УАЗ. Линия фирменной одежды бренда УАЗ имеет пока несколько товаров. Они друг от друга отличаются размерами, а также цветовой гаммойОни все предназначены исключительно для представителей сильного пола. Между тем в компании не отрицают возможность выпуска женской одежды. Сроки в данном случае не стали пока называть.