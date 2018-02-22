Мнение экспертов: Вопреки обещаниям властей произошел рост налоговой нагрузки

Четвертый год подряд в России действует запрет на изменение налогов, однако в прошедшем году их удалось собрать с компаний на 250 млрд рублей (+11%) больше по налогу на прибыль, чем годом ранее. Это возрастание налогового бремени обеспечило одну треть общего прироста доходов регионов. Налоговые ставки не изменялись, и регионы до 2021 года получают налог по ставке 17% (ранее 18%), как и раньше. Основной рост обеспечивался уменьшением льготы по учету убытков прошлых лет.Елена Анисимова, эксперт группы суверенных и региональных рейтингов прокомментировала ситуацию так: "Прибыль предприятий дала 20% всей суммы по налогу на прибыль, поступившей в бюджеты регионов. Теперь придется платить налог даже при отсутствии доходов, потому невозможность зафиксировать свои убытки ведет к повышению налогов.