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Мнение экспертов: Вопреки обещаниям властей произошел рост налоговой нагрузки

В России налоговая нагрузка возросла, несмотря на запрет, который действует уже 4 года. Об этом рассказали экономисты во время встречи с журналистами.

Четвертый год подряд в России действует запрет на изменение налогов, однако в прошедшем году их удалось собрать с компаний на 250 млрд рублей (+11%) больше по налогу на прибыль, чем годом ранее. Это возрастание налогового бремени обеспечило одну треть общего прироста доходов регионов. Налоговые ставки не изменялись, и регионы до 2021 года получают налог по ставке 17% (ранее 18%), как и раньше. Основной рост обеспечивался уменьшением льготы по учету убытков прошлых лет.

Мнение экспертов: Вопреки обещаниям властей произошел рост налоговой нагрузки


Елена Анисимова, эксперт группы суверенных и региональных рейтингов прокомментировала ситуацию так: "Прибыль предприятий дала 20% всей суммы по налогу на прибыль, поступившей в бюджеты регионов. Теперь придется платить налог даже при отсутствии доходов, потому невозможность зафиксировать свои убытки ведет к повышению налогов.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:30
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