Оксана Самойлова мучает себя ради счастья детей

Самойлова и Джиган воспитывают 3 дочерей – Ариелу, Лею и Майю. Многодетные родители делают всё, чтобы наследницам дать самое лучшее. Недавно пара приняла решение отдать старшую дочь в школу, а среднюю в детский сад. Но сейчас Оксане приходится вставать рано и лично провожать девочек.В данное время жена Джигана хочет, чтобы наследницы первыми делились своими впечатлениями с ней и ради этого молодая мать готова терпеть эти неудобства. Некоторые фолловеры поддержали рвение девушки. Но другие считают, что такие дела можно «нагрузить» на других людей, например – нанять няню. Самойлова также рассказала фанатам, как проходят у Леи первые дни в детсаду.