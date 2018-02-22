Оксана Самойлова мучает себя ради счастья детей
Супруге рэп-исполнителя Джигана приходится бороться со сложными испытаниями. Старшая дочка Оксаны Самойловой учится в школе, при этом среднюю дочь отдали в детский сад. Хоть это освободило немного времени молодой матери, но она пока ещё не привыкла к новому режиму.
Самойлова и Джиган воспитывают 3 дочерей – Ариелу, Лею и Майю. Многодетные родители делают всё, чтобы наследницам дать самое лучшее. Недавно пара приняла решение отдать старшую дочь в школу, а среднюю в детский сад. Но сейчас Оксане приходится вставать рано и лично провожать девочек.
В данное время жена Джигана хочет, чтобы наследницы первыми делились своими впечатлениями с ней и ради этого молодая мать готова терпеть эти неудобства. Некоторые фолловеры поддержали рвение девушки. Но другие считают, что такие дела можно «нагрузить» на других людей, например – нанять няню. Самойлова также рассказала фанатам, как проходят у Леи первые дни в детсаду.
Самойлова и Джиган воспитывают 3 дочерей – Ариелу, Лею и Майю. Многодетные родители делают всё, чтобы наследницам дать самое лучшее. Недавно пара приняла решение отдать старшую дочь в школу, а среднюю в детский сад. Но сейчас Оксане приходится вставать рано и лично провожать девочек.
В данное время жена Джигана хочет, чтобы наследницы первыми делились своими впечатлениями с ней и ради этого молодая мать готова терпеть эти неудобства. Некоторые фолловеры поддержали рвение девушки. Но другие считают, что такие дела можно «нагрузить» на других людей, например – нанять няню. Самойлова также рассказала фанатам, как проходят у Леи первые дни в детсаду.