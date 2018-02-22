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ТОП-10 самых продаваемых авто в январе возглавил Ford Focus

Специалистами «АВТОСТАТ» был проведён анализ объявлений выложенных в рамках сайта Drom.ru, касающихся продаж автомобилей за январь этого года.

ТОП-10 самых продаваемых авто в январе возглавил Ford Focus

Наибольшей популярностью пользовалась подержанная версия Ford Focus, выпущенная в 2012 году. С помощью данного сайта в январе 2018 года реализовали 165 000 авто. Их выпустили с 2008 года по 2017 год. Аналитики зафиксировали 985 объявлений касательно продаж Ford Focus 2012. Средний пробег авто стал равен 90 тысяч километров. Средневзвешенная цена составляет 503 000 рублей. На второй позиции оказалась LADA Priora 2011 (850 ед.; пробег 104 200 км; 235 000 руб.). закрывает ТОП-3 LADA Priora 2012 (845 ед.; 98 000 км; 260 000 руб.).

В ТОП-10 попали Toyota Corolla 2008 (462 600 руб.; 835 ед.), LADA Priora 2010 (216 700 руб.; 770 ед.), LADA Priora 2008 (177 300 руб; 705 ед.), Hyundai Solaris 2011 (438 200 руб.; 700 ед.), Hyundai Solaris 2012 (460 900 руб.; 675 ед.), LADA Granta 2013 (277 700 руб.; 655 ед.).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 10:50
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