Тюнеры представили 1000-сильное купе Chevrolet Camaro ZL1

Спорткар Chevrolet Camaro ZL1 после ряда доработок на тест-драйве продемонстрировал максимальную скорость в 349 км/час. Это почти на 30 км/час больше, чем скорость первого в мире серийного автомобиля для дрэг-рестайлинга и дорог Challenger SRT Demon. При этом тюнеры отметили, что это не предел скорости, потому как во время тестового заезда не хватило длины прямой для того, чтобы автомобиль продолжил разгон.Спортивное купе Chevrolet Camaro ZL1 Exorcist является ответным ходом американских тюнеров на суперкар Dodge Challenger SRT Demon, который был продемонстрирован весной прошлого года. Суперкару Chevrolet Camaro ZL1 Exorcist для разгона до контрольной «сотки» требуется всего 3 секунды, а для преодоления дрэгового расстояния автомобилю понадобится 10 секунд.