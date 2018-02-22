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Белгород пел вместе с Ольгой Бузовой

В Instagram ведущей реалити-шоу «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой появилась очередная благодарность зрителям, которые пришли на ее концерт.

На этот раз Бузова обратилась к жителям Белгорода и заявила, что она слышала, как они пели вместе с ней.

Белгород пел вместе с Ольгой Бузовой

Ольга объявила, что ее сердце навсегда останется с ними, но она «помчала дальше». Впереди у певицы выступление 23 февраля в столичном «Бакинском дворике» и затем тур по Дальнему Востоку.

Подписчики Ольги очередной раз поспорили о вокальных талантах певицы и отметили, что в визжащей толпе, за которой не слышно исполнителя, сложно наслаждаться музыкой.

Хейтеры назвали фанатов Ольги Бузовой «зомбированными», но от молодежи, пришедшей на «это посмешище» другого ожидать и не приходится.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:14
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