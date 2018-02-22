Белгород пел вместе с Ольгой Бузовой

На этот раз Бузова обратилась к жителям Белгорода и заявила, что она слышала, как они пели вместе с ней.Ольга объявила, что ее сердце навсегда останется с ними, но она «помчала дальше». Впереди у певицы выступление 23 февраля в столичном «Бакинском дворике» и затем тур по Дальнему Востоку.Подписчики Ольги очередной раз поспорили о вокальных талантах певицы и отметили, что в визжащей толпе, за которой не слышно исполнителя, сложно наслаждаться музыкой.Хейтеры назвали фанатов Ольги Бузовой «зомбированными», но от молодежи, пришедшей на «это посмешище» другого ожидать и не приходится.