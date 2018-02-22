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Евгения Феофилактова в пикантном купальнике привлекает покупателей

В преддверии мужского праздника 23 февраля, Евгения Феофилактова решила разместить в своем микроблоге рекламный пост для всех любящих девушек, мам и бабушек.

Евгения Феофилактова опубликовала на своей страничке в Инстаграм несколько пикантных снимков. В описаниях к посту экс-участница знаменитой телестройки, пригласила всех представительниц прекрасного пола посетить ее Boutique GUSEVY чтобы подобрать своему Защитнику отличный подарок.

Евгения Феофилактова в пикантном купальнике привлекает покупателей

Женя поделилась, что в ее ассортименте Gusevy-shop любая женщина сможет выбрать для своего мужчины рубашку, футболку, джинсы или поло. Это будет замечательным стильным подарком, считает звезда телепроекта «Дом-2».

Стоит отметить, что поклонники положительно встретили публикацию девушки, написав множество комментариев.

«А мы сегодня были у вас, купили футболочку, главное теперь, чтобы с размером попали», «Жень футболки у вас от скольки?», «Какое у тебя красивое тело!», «Такая красотка!» - написали поклонники.

Также многие подписчики не поняли, почему на одном из снимков Феофилактова предстала в одном купальнике. Кто-то предположил, что так она завлекает покупателей.
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:07
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