Евгения Феофилактова в пикантном купальнике привлекает покупателей

«А мы сегодня были у вас, купили футболочку, главное теперь, чтобы с размером попали», «Жень футболки у вас от скольки?», «Какое у тебя красивое тело!», «Такая красотка!» - написали поклонники.

Евгения Феофилактова опубликовала на своей страничке в Инстаграм несколько пикантных снимков. В описаниях к посту экс-участница знаменитой телестройки, пригласила всех представительниц прекрасного пола посетить ее Boutique GUSEVY чтобы подобрать своему Защитнику отличный подарок.Женя поделилась, что в ее ассортименте Gusevy-shop любая женщина сможет выбрать для своего мужчины рубашку, футболку, джинсы или поло. Это будет замечательным стильным подарком, считает звезда телепроекта «Дом-2».Стоит отметить, что поклонники положительно встретили публикацию девушки, написав множество комментариев.Также многие подписчики не поняли, почему на одном из снимков Феофилактова предстала в одном купальнике. Кто-то предположил, что так она завлекает покупателей.