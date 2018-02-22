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Зрители считают, что дорога на «Дом-2» лежит через эскорт-услуги

Многие поклонники «Дом-2» уверены, что для участия в проекте необходимо отработать в эскорте, а новая реклама кастинга реалити-шоу указывает на это прямо.

Зрители шутят, что организаторы даже не стремятся скрыть тот факт, что девушкам с темным прошлым легче попасть на проект. Ведь тогда продюсерам не нужно объяснять тонкости рейтингов и тратиться на «тюнинг» барышень.

Зрители считают, что дорога на «Дом-2» лежит через эскорт-услуги

Недавно редакторы «Дома-2» объявили новую акцию, по условиям которой все желающие попасть на телестройку могут присылать свои фото с хэштегом #ХочуНаДом2 и в качестве примера опубликовали фото девушки в соблазнительной позе распахивающей халат и демонстрирующей нижнее белье и привлекательное тело.

Зрители считают, что дорога на «Дом-2» лежит через эскорт-услуги

Зрители посчитали, что таким образом продюсеры прямо указали на характер фото и самих будущих участниц.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:05
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