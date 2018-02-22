Младшая дочь Ксении Бородиной под одеялом превратилась в русалку

"Я только поняла, что это такое одеяло с рисунком", "Без рук как то жутковато, а так девочка красотка", "Ксю, а тебе слабо тоже так сфоткаться? Просим", "Я не сразу поняла, что это пододеяльник", "О боже, я как то сразу не разглядела, страшновато стало", - подписывают снимок многочисленные пользователи.

Многочисленные посты с этой милой девочкой вызывают огромный ажиотаж среди подписчиков семьи.Ночью Бородина выложила фотографию, на которой малышка превратилась в прелестную русалочку. Девочка лежит под одеялом, видна лишь её головка, а на пододеяльнике нанесен принт русалки. Создается впечатление, что на кровати лежит русалка в облике Теи.Надо сказать, что многочисленные подписчики не сразу сообразили, что это постельное белье. Также многие считают, что ребенку нужно было вытащить руки.Тем не менее, за ночь подписчики оставили большое количество комментариев и лайков.