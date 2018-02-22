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Младшая дочь Ксении Бородиной под одеялом превратилась в русалку

Младшая дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова - Теона становится настоящей звездой Инстаграма.

Многочисленные посты с этой милой девочкой вызывают огромный ажиотаж среди подписчиков семьи.

Ночью Бородина выложила фотографию, на которой малышка превратилась в прелестную русалочку. Девочка лежит под одеялом, видна лишь её головка, а на пододеяльнике нанесен принт русалки. Создается впечатление, что на кровати лежит русалка в облике Теи.

Младшая дочь Ксении Бородиной под одеялом превратилась в русалку

Надо сказать, что многочисленные подписчики не сразу сообразили, что это постельное белье. Также многие считают, что ребенку нужно было вытащить руки.

"Я только поняла, что это такое одеяло с рисунком", "Без рук как то жутковато, а так девочка красотка", "Ксю, а тебе слабо тоже так сфоткаться? Просим", "Я не сразу поняла, что это пододеяльник", "О боже, я как то сразу не разглядела, страшновато стало", - подписывают снимок многочисленные пользователи.

Тем не менее, за ночь подписчики оставили большое количество комментариев и лайков.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:51
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