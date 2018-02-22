Курбан Омаров в соцсети дал мастер-класс по бизнесу

Молодой человек объяснил, что пытается заработать посредством минимального маркетинга. Тогда как родители пытаются навязать ему различные вакансии.Омаров похвалил пользователя за мысли о самореализации в таком раннем возрасте, но порекомендовал «совместить дело и идеи с саморазвитием, получением образования или опытом работы».Позиционирующий себя мудрым психологом Курбан Омаров, советует учиться на чужом опыте, чтобы затем применить знания в своем деле. Также мужчина не советует отступать от намеченного вектора движения, так как преодоление трудностей закаляет характер и деловую хватку.Подписчики Омарова согласились с его доводами и рекомендовали молодому человеку прислушаться к ним.