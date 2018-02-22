Курбан Омаров в соцсети дал мастер-класс по бизнесу
Супруг ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров продолжает раздавать подписчикам житейские советы и на днях ответил на вопрос 18-летнего фолловера, который спрашивал у него совета как раскрутить бизнес.
Молодой человек объяснил, что пытается заработать посредством минимального маркетинга. Тогда как родители пытаются навязать ему различные вакансии.
Омаров похвалил пользователя за мысли о самореализации в таком раннем возрасте, но порекомендовал «совместить дело и идеи с саморазвитием, получением образования или опытом работы».
Позиционирующий себя мудрым психологом Курбан Омаров, советует учиться на чужом опыте, чтобы затем применить знания в своем деле. Также мужчина не советует отступать от намеченного вектора движения, так как преодоление трудностей закаляет характер и деловую хватку.
Подписчики Омарова согласились с его доводами и рекомендовали молодому человеку прислушаться к ним.
Молодой человек объяснил, что пытается заработать посредством минимального маркетинга. Тогда как родители пытаются навязать ему различные вакансии.
Омаров похвалил пользователя за мысли о самореализации в таком раннем возрасте, но порекомендовал «совместить дело и идеи с саморазвитием, получением образования или опытом работы».
Позиционирующий себя мудрым психологом Курбан Омаров, советует учиться на чужом опыте, чтобы затем применить знания в своем деле. Также мужчина не советует отступать от намеченного вектора движения, так как преодоление трудностей закаляет характер и деловую хватку.
Подписчики Омарова согласились с его доводами и рекомендовали молодому человеку прислушаться к ним.