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Курбан Омаров в соцсети дал мастер-класс по бизнесу

Супруг ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров продолжает раздавать подписчикам житейские советы и на днях ответил на вопрос 18-летнего фолловера, который спрашивал у него совета как раскрутить бизнес.

Молодой человек объяснил, что пытается заработать посредством минимального маркетинга. Тогда как родители пытаются навязать ему различные вакансии.

Курбан Омаров в соцсети дал мастер-класс по бизнесу

Омаров похвалил пользователя за мысли о самореализации в таком раннем возрасте, но порекомендовал «совместить дело и идеи с саморазвитием, получением образования или опытом работы».

Позиционирующий себя мудрым психологом Курбан Омаров, советует учиться на чужом опыте, чтобы затем применить знания в своем деле. Также мужчина не советует отступать от намеченного вектора движения, так как преодоление трудностей закаляет характер и деловую хватку.

Подписчики Омарова согласились с его доводами и рекомендовали молодому человеку прислушаться к ним.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:48
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