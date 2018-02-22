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Курс валют на 22.02.2018

«Газпром»: сумма долга россиян перед компанией превысила 170 млрд рублей и продолжает расти

Население России из-за снижения уровня жизни все меньше платит за использованное голубое топливо. В 2017 году долг перед "Газпромом" увеличился на 9,49 млрд рублей и достиг 170 млрд рублей.

Объем просроченной задолженности перед "Газпромом" граждан России превысил 170 млрд рублей ($2,9 млрд). Этот антирекорд достигнут в прошлом году, когда сумма долга увеличилась на 9,49 млрд рублей. Треть из этой суммы не выплатили "тепловики", которые в большей степени получили от населения оплату, однако не спешат оплачивать долги перед российским монополистом.

«Газпром»: сумма долга россиян перед компанией превысила 170 млрд рублей и продолжает расти


Одновременно "Газпром" продает 5 млрд м3 газа "Роснефти" по демпинговым ценам, чтобы та осталась "на плаву". По словам Алексея Кудрина, главы попечительского совета Института экономической политики им. Егора Гайдара, к этому привела экономически не обоснованная политика, когда при одновременном снижении уровня жизни - за газ население платит необоснованно низкие цены. В результате нет экономии и государство тратит на доплаты газовым монополистам миллиарды рублей, считают экономисты.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:10
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