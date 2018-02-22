«Газпром»: сумма долга россиян перед компанией превысила 170 млрд рублей и продолжает расти

Объем просроченной задолженности перед "Газпромом" граждан России превысил 170 млрд рублей ($2,9 млрд). Этот антирекорд достигнут в прошлом году, когда сумма долга увеличилась на 9,49 млрд рублей. Треть из этой суммы не выплатили "тепловики", которые в большей степени получили от населения оплату, однако не спешат оплачивать долги перед российским монополистом.Одновременно "Газпром" продает 5 млрд м3 газа "Роснефти" по демпинговым ценам, чтобы та осталась "на плаву". По словам Алексея Кудрина, главы попечительского совета Института экономической политики им. Егора Гайдара, к этому привела экономически не обоснованная политика, когда при одновременном снижении уровня жизни - за газ население платит необоснованно низкие цены. В результате нет экономии и государство тратит на доплаты газовым монополистам миллиарды рублей, считают экономисты.