Банки продолжают выдавать ипотеку с минимальным первоначальным взносом в 20%

Более трети заемщиков вносят при получении кредита на жилье первоначальный взнос в размере 20% от стоимости. И только 6,1% вносит до 10%. Даже в этом случае, при определенных условиях, финучреждения идут навстречу клиентам; при этом еще год назад таких заемщиков было менее процента.Плательщики внесшие от 20% до 30,1% составляют до четверти граждан , при этом 30% теперь оплачивают менее 5%, что является показателем снижения жизненного уровня клиентов - считают риэлторы. Такая реакция рынка стала результатом введения Центробанком "правила повышенного риска" по которому кредит со взносом менее 20" от стоимости сделки является "рискованным".