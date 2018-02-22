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Банки продолжают выдавать ипотеку с минимальным первоначальным взносом в 20%

После введения Центробанком в прошедшем году правила по которому выданная ипотека со взносом при заключении сделки менее 20% от ее стоимости считается рискованной - количество подобных сделок увеличилось вдвое. Одновременно втрое упало количество заемщиков, внесших более трети денежных средств от суммы сделки.

Более трети заемщиков вносят при получении кредита на жилье первоначальный взнос в размере 20% от стоимости. И только 6,1% вносит до 10%. Даже в этом случае, при определенных условиях, финучреждения идут навстречу клиентам; при этом еще год назад таких заемщиков было менее процента.

Банки продолжают выдавать ипотеку с минимальным первоначальным взносом в 20%


Плательщики внесшие от 20% до 30,1% составляют до четверти граждан , при этом 30% теперь оплачивают менее 5%, что является показателем снижения жизненного уровня клиентов - считают риэлторы. Такая реакция рынка стала результатом введения Центробанком "правила повышенного риска" по которому кредит со взносом менее 20" от стоимости сделки является "рискованным".
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 09:40
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