Банки продолжают выдавать ипотеку с минимальным первоначальным взносом в 20%
После введения Центробанком в прошедшем году правила по которому выданная ипотека со взносом при заключении сделки менее 20% от ее стоимости считается рискованной - количество подобных сделок увеличилось вдвое. Одновременно втрое упало количество заемщиков, внесших более трети денежных средств от суммы сделки.
Более трети заемщиков вносят при получении кредита на жилье первоначальный взнос в размере 20% от стоимости. И только 6,1% вносит до 10%. Даже в этом случае, при определенных условиях, финучреждения идут навстречу клиентам; при этом еще год назад таких заемщиков было менее процента.
Плательщики внесшие от 20% до 30,1% составляют до четверти граждан , при этом 30% теперь оплачивают менее 5%, что является показателем снижения жизненного уровня клиентов - считают риэлторы. Такая реакция рынка стала результатом введения Центробанком "правила повышенного риска" по которому кредит со взносом менее 20" от стоимости сделки является "рискованным".
Более трети заемщиков вносят при получении кредита на жилье первоначальный взнос в размере 20% от стоимости. И только 6,1% вносит до 10%. Даже в этом случае, при определенных условиях, финучреждения идут навстречу клиентам; при этом еще год назад таких заемщиков было менее процента.
Плательщики внесшие от 20% до 30,1% составляют до четверти граждан , при этом 30% теперь оплачивают менее 5%, что является показателем снижения жизненного уровня клиентов - считают риэлторы. Такая реакция рынка стала результатом введения Центробанком "правила повышенного риска" по которому кредит со взносом менее 20" от стоимости сделки является "рискованным".
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 09:40