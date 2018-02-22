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В сеть выложили фотографии нового хот-хэтча Seat Ibiza Cupra

Бренд Cupra, отделившийся от Seat, представит в Женеве новый хот-хэтч Cupra Ibiza. Накануне в сеть выложили шпионские снимки нового автомобиля.

В сеть выложили фотографии нового хот-хэтча Seat Ibiza Cupra


Автомобиль Cupra Ibiza наделили углепластиковым задним спойлером и 18-дюймовыми колёсными дисками. Салон хэтчбека получил отделку из алькантары и декоративных панелей с имитацией карбона, а также здесь появилась цифровая приборная панель.

Хэтчбек Cupra Ibiza оснастили турбированным силовым агрегатом объёмом 2,0 литра производительностью 200 лошадиных сил. Двигатель работает на пару с 6-диапазонной трансмиссией DSG. До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 6,7 секунды, развивая максимальную скорость до 233 км/час.

Стоит напомнить, что компания Seat ранее сообщала об отделении бренда Cupra, под которым будут производить исключительно «заряженные» модели.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:20
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