В сеть выложили фотографии нового хот-хэтча Seat Ibiza Cupra

Автомобиль Cupra Ibiza наделили углепластиковым задним спойлером и 18-дюймовыми колёсными дисками. Салон хэтчбека получил отделку из алькантары и декоративных панелей с имитацией карбона, а также здесь появилась цифровая приборная панель.Хэтчбек Cupra Ibiza оснастили турбированным силовым агрегатом объёмом 2,0 литра производительностью 200 лошадиных сил. Двигатель работает на пару с 6-диапазонной трансмиссией DSG. До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 6,7 секунды, развивая максимальную скорость до 233 км/час.Стоит напомнить, что компания Seat ранее сообщала об отделении бренда Cupra, под которым будут производить исключительно «заряженные» модели.