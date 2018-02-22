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Представлен новый семейный универсал Volvo V60

Шведская компания Volvo представила в Стокгольме универсал V60 следующей генерации. Автомобиль Volvo V60 оснастили гибридной силовой установкой и наделили современными системами безопасности.

Представлен новый семейный универсал Volvo V60


Новый универсал Volvo V60 разработан на модульной платформе SPA, которая зарекомендовала себя на моделях 90-й серии и Volvo XC60. В длину новый автомобиль составляет 4 761 мм, при колёсной базе 2 872 мм.

В моторную гамму универсала входят бензиновые и дизельные агрегаты. Бензиновую линейку представляют моторы Т5 и Т6 производительностью 225 и 275 лошадиных сил, а дизельную — D3 и D4, выдающие 135 и 165 лошадиных сил. Также новинка будет комплектоваться двумя гибридными силовыми установками.

В оснащение нового универсала Volvo V60 входит система City Safety, которая распознаёт пешеходов, велосипедистов и крупных животных, а также использует автоматическое торможение. К тому же автомобиль оснастили системой полуавтономного управления Pilot Assist.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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