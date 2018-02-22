Представлен новый семейный универсал Volvo V60

Новый универсал Volvo V60 разработан на модульной платформе SPA, которая зарекомендовала себя на моделях 90-й серии и Volvo XC60. В длину новый автомобиль составляет 4 761 мм, при колёсной базе 2 872 мм.В моторную гамму универсала входят бензиновые и дизельные агрегаты. Бензиновую линейку представляют моторы Т5 и Т6 производительностью 225 и 275 лошадиных сил, а дизельную — D3 и D4, выдающие 135 и 165 лошадиных сил. Также новинка будет комплектоваться двумя гибридными силовыми установками.В оснащение нового универсала Volvo V60 входит система City Safety, которая распознаёт пешеходов, велосипедистов и крупных животных, а также использует автоматическое торможение. К тому же автомобиль оснастили системой полуавтономного управления Pilot Assist.