Кроссовер Rolls-Royce Cullinan оснастят сиденьями выдвигающимися из салона

По словам разработчиков, внедорожник Rolls-Royce Cullinan оснастили специальной конструкцией, благодаря которой родители из салона смогут более комфортно наблюдать, как играют дети или же просто можно рассматривать панораму за окном.Новая конструкция приводится в действие нажатием специальной кнопки, после этого из багажного отделения автомобиля будут выдвигаться наружу отдельные кресла с отделкой из кожи. При этом производители не уточнили, станет ли новая конструкция дополнительной опцией к автомобилю, или же ею будут оснащать базовые комплектации.