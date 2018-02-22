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Nokia представила платформу для управления умным городом

Компания Nokia выпустила несколько технологий, которые помогут в эффективном управлении умным городом. В основном это алгоритмы по контролю за потреблением ресурсов, а также системы управления городскими парковками и IoT-устройствами.

Nokia представила платформу для управления умным городом


Платформа была разработана в целях общего управления всеми системами умного города. Тем не менее Nokia настроена сотрудничать с устройствами других компаний. К ним относятся Cisco, Huawei, Verizon - все они пытаются реализовать себя в сфере умных городов. По некоторым данным на внедрение необходимых технологий правительства потратят около 135 млрд долларов.

По мнению представителей Nokia объединить все системы на базе одной платформы - наиболее совершенная форма управления городом. В том числе это позволит в некоторых случаях сэкономить или даже заработать. Если учесть все параметры и правильно настроить системы, платформа позволит мониторить уровень загрязнения, а также повысит безопасность.
В мире / Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 09:27
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