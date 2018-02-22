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Анастасия Лисова продемонстрировала, как кормит грудью свою малышку

Анастасия Лисова на фотоснимке продемонстрировала, как кормит грудью свою доченьку.

Анастасия Лисова продемонстрировала, как кормит грудью свою малышку


Зимой 2018 года у бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Анастасии Лисовой произошло радостное событие, на свет появилась дочка. Поскольку Анастасия является активным пользователем в интернете, то она захотела делиться с подписчиками всем, что происходит с ее дочкой и даже о грудном вскармливании.

Лисова поведала поклонникам, как у нее налаживается лактационный период, но при этом подчеркнула, что это все индивидуально. Она написала, что ее малышка попробовала молозиво еще в родильном зале, а потом много спала, и кушать не требовала.

На следующий день нужно было научить ребенка сосательным движениям. Было тяжело, но Настя держалась изо всех сил. А на третий день ее доченька весь день прикладывалась к груди. Было очень больно, но на помощь ей пришел «Ванилин». Так что на третий день поставленная цель была достигнута. Ребенок сыт – мама счастлива!

Еще Лисова рассказала, что с силиконовой грудью также возможно грудное вскармливание, но только «имплантаты должны быть установлены под мышцей».

Анастасия Лисова обнародовала фотоснимок, на котором она продемонстрировала, как кормит грудью свою малышку, а под фото написала: "И пусть весь Мир подождёт...".

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:57
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