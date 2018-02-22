Анастасия Лисова продемонстрировала, как кормит грудью свою малышку

Зимой 2018 года у бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Анастасии Лисовой произошло радостное событие, на свет появилась дочка. Поскольку Анастасия является активным пользователем в интернете, то она захотела делиться с подписчиками всем, что происходит с ее дочкой и даже о грудном вскармливании.Лисова поведала поклонникам, как у нее налаживается лактационный период, но при этом подчеркнула, что это все индивидуально. Она написала, что ее малышка попробовала молозиво еще в родильном зале, а потом много спала, и кушать не требовала.На следующий день нужно было научить ребенка сосательным движениям. Было тяжело, но Настя держалась изо всех сил. А на третий день ее доченька весь день прикладывалась к груди. Было очень больно, но на помощь ей пришел «Ванилин». Так что на третий день поставленная цель была достигнута. Ребенок сыт – мама счастлива!Еще Лисова рассказала, что с силиконовой грудью также возможно грудное вскармливание, но только «имплантаты должны быть установлены под мышцей».Анастасия Лисова обнародовала фотоснимок, на котором она продемонстрировала, как кормит грудью свою малышку, а под фото написала: "И пусть весь Мир подождёт...".