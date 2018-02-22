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Пользователи Сети гадают, действительно ли Марго Овсянникова самая развратная девушка в истории «Дом-2»

Некоторое время назад героиня «Дом-2» Маргарита Овсянникова прошла проверку на полиграфе, в результате чего стало ясно, что девушка действительно имела отношение к эскорт-услугам.

Пользователи Сети гадают, действительно ли Марго Овсянникова самая развратная девушка в истории «Дом-2»


Пользователи Сети прекрасно знают, что большинство участников реалити-шоу «Дом-2» имеют не самое лучшее прошлое. Маргарита Овсянникова далеко не первая девушка на проекте, которая заработала на квартиру и машину, продавая интим за деньги.

Ранее в похожей ситуации оказались Дарья Титомир и Юлия Ефременкова. До проекта эти девушки участвовали в весьма откровенных фотосессиях, а потом эти снимки попали в интернет.

А одна из рейтинговых участниц Ольга Рапунцель ранее продавала свое откровенное видео в приватных интернет-чатах.

А теперь пользователи Сети гадают, действительно ли Марго Овсянникова является самой развратной участницей телепроекта «Дом-2». Зрители обратили внимание на то, что девушки-эскортницы довольно часто появляются на реалити-шоу, поэтому многие не удивлены тем, что на Маргариту Овсянникову был тоже обнаружен компромат, после которого ее даже бросил Саймон Марданшин.


dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:37
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