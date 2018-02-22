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Иранский инженер изобрел легкий и вполне доступный электрический велосипед

Инженер из Ирана Мохаммед Соджайе смог разработать легкий электрический велосипед Nireeka, который отличается невысокой ценой и большим набором функций.

Иранский инженер изобрел легкий и вполне доступный электрический велосипед


Это уже второй личный проект иранского специалиста. Ранее он создал концепт мотоцикла Ostoure, но так как разработка не увенчалась успехом, то Соджайе перешел к созданию электровелосипеда. Автор работы утверждает, что его электрический байк создан на основе стали и углерода.

В комплекте велосипеда имеется сигнализация, подвеска Fusion X, кассета Shimano с десятью скоростными режимами, системой оповещения приближения транспорта со стороны слепой зоны, USB-модуль для зарядки мобильного устройства и тормозные диски Shimano. Также при подключении смартфона к велосипеду, он может стать приборной цифровой панелью, на которой будет выводиться информация о скорости и об уровне энергии в аккумуляторе. Помимо этого в системе велосипеда Nireeka имеется адаптивная технология помощи водителю при увеличении его пульса.

Стоимость разработки находится в пределах 999-1199 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:15
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