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Минобороны РФ не собирается увеличивать срок военной службы для срочников

Как сообщают в Министерстве обороны РФ, для призывников-срочников не планируется увеличивать срок военной службы. Отмечается, что по этому поводу никаких обсуждений и законопроектов не было.

Минобороны РФ не собирается увеличивать срок военной службы для срочников


Так в официальном обращении оборонного ведомства было указано, что представленная по этому поводу информация в СМИ является не действительной, поскольку в Минобороны еще никаких законодательных актов на этот счет не готовили и не рассматривали.

Напомним, что по действующему законодательству к срочной службе могут призвать граждан возрастом от 18 до 27 лет. Вручить повестку о прибытии в здание военного комиссариата имеет право сотрудник этого учреждения или же руководитель по месту учебы и работы призывника.

Интересно, что согласно статистике, с каждым годом в России уменьшается количество людей, которые не являются по повестке в учреждение военного комиссариата.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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