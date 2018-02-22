Минобороны РФ не собирается увеличивать срок военной службы для срочников

Так в официальном обращении оборонного ведомства было указано, что представленная по этому поводу информация в СМИ является не действительной, поскольку в Минобороны еще никаких законодательных актов на этот счет не готовили и не рассматривали.Напомним, что по действующему законодательству к срочной службе могут призвать граждан возрастом от 18 до 27 лет. Вручить повестку о прибытии в здание военного комиссариата имеет право сотрудник этого учреждения или же руководитель по месту учебы и работы призывника.Интересно, что согласно статистике, с каждым годом в России уменьшается количество людей, которые не являются по повестке в учреждение военного комиссариата.