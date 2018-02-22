Журналисты отметили, что Вячеслав Добрынин заметно располнел

Свою карьеру Вячеслав Добрынин начал в 1986 году, тогда была еще эстрада, а в данное время шоу-бизнес. Постепенно менялись исполнители, жанры, вкусы, а Добрынин все так же господствовал на сцене. Сейчас у него пропал интерес к участию в сборных концертах и выступлению между молодыми исполнителями.Недавно Добрынин выступал в Кремлевском дворце, где пел вместе с Анастасией Макеевой композицию «Ты моя единственная». После своего номера, он сразу пошел домой и не стал фотографироваться и давать интервью журналистам.За ним поспешили корреспонденты, чтобы узнать о его отношении к социальным сетям. Они заявили, что у его товарища Александра Розенбаума появилась своя страничка в Instagram, у которого уже больше 80 тысяч подписчиков.Добрынин на это ответил, что отдает предпочтение книгам и не собирается тратить время на интернет. А Розенбауму, который является его другом, он может позвонить в любое время без соцсетей.Корреспонденты заметили, что Добрынин, которому 72 года заметно располнел и обрюзг. Хотя, он имеет полное право жить так, как ему удобно и не подстраиваться под чьи-то вкусы, модные стандарты и не молодиться.