Boeing наладит производство деталей для самолетов на основе 3D-печати
Американская аэрокосмическая компания Boeing подписала контракт с производителем Oerlikon. В рамках сотрудничества будут производиться компоненты для самолетов из титана, при этом планируется утвердить стандарт производств деталей посредством использования 3D-печати.
Как сообщается в издании New Atlas, соглашение между Boeing и Oerlikon призвано выработать определенный стандарт производства титановых деталей для самолетов на основе 3D-печати. Так ожидается, что произведенные подобным образом компоненты будут одобрены Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством обороны США.
Также производители намерены выработать определенную технологию производства, которая бы позволила удешевить компоненты летательных аппаратов и при этом повысить их качество.
До этого в области 3D-печати сложных деталей наблюдались успехи, но теперь, когда крупные компании подписывают на этой основе договор, то можно утверждать, что данная технология начинает постепенно внедряться в массовое производство.
Как сообщается в издании New Atlas, соглашение между Boeing и Oerlikon призвано выработать определенный стандарт производства титановых деталей для самолетов на основе 3D-печати. Так ожидается, что произведенные подобным образом компоненты будут одобрены Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством обороны США.
Также производители намерены выработать определенную технологию производства, которая бы позволила удешевить компоненты летательных аппаратов и при этом повысить их качество.
До этого в области 3D-печати сложных деталей наблюдались успехи, но теперь, когда крупные компании подписывают на этой основе договор, то можно утверждать, что данная технология начинает постепенно внедряться в массовое производство.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15