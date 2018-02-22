Boeing наладит производство деталей для самолетов на основе 3D-печати

Как сообщается в издании New Atlas, соглашение между Boeing и Oerlikon призвано выработать определенный стандарт производства титановых деталей для самолетов на основе 3D-печати. Так ожидается, что произведенные подобным образом компоненты будут одобрены Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством обороны США.Также производители намерены выработать определенную технологию производства, которая бы позволила удешевить компоненты летательных аппаратов и при этом повысить их качество.До этого в области 3D-печати сложных деталей наблюдались успехи, но теперь, когда крупные компании подписывают на этой основе договор, то можно утверждать, что данная технология начинает постепенно внедряться в массовое производство.