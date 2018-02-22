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Компания Intel выпустила обновленный микрокод от уязвимости Spectre и Meltdown

Компания Intel наконец-то выпустила новые заплатки, которые призваны решить проблему с уязвимостями Spectre и Meltdown. Отмечается, что микрокод доступен для таких архитектур как Skylake, Kaby Lake и Coffee Lake.

Компания Intel выпустила обновленный микрокод от уязвимости Spectre и Meltdown


Стоит указать, что в этом случае под обновление попадают процессоры моделей iCore 6-8 поколений, а также модели Core X, Xeon Scalable и Xeon D последних модификаций. Помимо этого уже на стадии тестирования находятся заплатки для таких семейств процессоров как Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell и Broadwell. При этом отмечается, что чем старше процессор, тем позже до пользователя дойдет новая прошивка.

В целом работы у компании Intel еще очень много, поскольку необходимо охватить большое количество семейств процессоров и тщательно их протестировать. Чипы Atom и Xeon Phi тоже получат свои версии обновленного микрокода.

Специалисты настоятельно рекомендуют обновлять систему до самой последней версии.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
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