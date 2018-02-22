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Google проводит полный переход на новый платежный сервис Google Pay

Разработчиками известного IT-гиганта Google, презентован новый платежный сервис собственной разработки - Google Pay. Это достойная смена Android Pay. Система успешно работает в России, а так же США и многих других государствах, пользователи которых ранее прибегали к услугам предшественника.

Запустили новую платежную систему в феврале. Все владельцы смартфонов Android могут пользоваться Google Pay. Так же ею заменен Android Pay в России, несмотря на запуск в других странах еще в 2015 году, а в РФ она попала только в 2017 году, мае месяце. С помощью приложения можно совершать оплату покупок через различные электронные устройства без применения банковских карт.
Google проводит полный переход на новый платежный сервис Google Pay


По заявлениям экспертов, не стоит переживать по поводу отмены Android Pay, просто произведен ребрендинг, система поменяла только название. Для обновления платежной системы Android Pay, достаточно само приложение обновить до последней версии. По завершении, автоматически изменится вся информация. В итоге, пользователь получает полноценный Google Pay.

В Google отметили, что ожидается появление новой системы не только на устройствах под Android. Варианты ее работы будут как в Chrome, так и других продуктах от поисковика. Причем, с помощью нового мессенджера, оплачивать покупки будет доступно владельцам устройств на Mac и Windows.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00
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