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Джессика Честейн может сыграть в сиквеле «Оно»

Стало известно, что актриса Джессика Честейн начала вести переговоры касательно роли в продолжении фильма «Оно». Согласно данным издания The Wrap, Честейн может получить роль взрослой Беверли Марш.

Джессика Честейн может сыграть в сиквеле «Оно»


Ранее все оставалось на уровне слухов, но теперь ситуация идет именно к тому, что Честейн может оказаться в сиквеле «Оно». До этого актриса заявляла, что будет готова сыграть свою роль в этом проекте, но только если руководство сочтет ее подходящим кандидатом.

Известно, что режиссером нового фильма выступит Андрес Мускетти. В качестве сценаристов выбраны специалисты Гари Доберман и Джеффри Юргенсен. Работа над фильмом должна начаться будущим летом, а премьера назначена на осень 2019 года.

Первая картина «Оно» собрала после премьеры около 700 миллионов долларов, при этом на съемки было потрачено не очень много.
Джессика Честейн должна показаться в кино и до премьеры ужастика, поскольку в этом году она появится в фильме «Люди Икс: Темный феникс».
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:30
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