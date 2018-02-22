Джессика Честейн может сыграть в сиквеле «Оно»

Ранее все оставалось на уровне слухов, но теперь ситуация идет именно к тому, что Честейн может оказаться в сиквеле «Оно». До этого актриса заявляла, что будет готова сыграть свою роль в этом проекте, но только если руководство сочтет ее подходящим кандидатом.Известно, что режиссером нового фильма выступит Андрес Мускетти. В качестве сценаристов выбраны специалисты Гари Доберман и Джеффри Юргенсен. Работа над фильмом должна начаться будущим летом, а премьера назначена на осень 2019 года.Первая картина «Оно» собрала после премьеры около 700 миллионов долларов, при этом на съемки было потрачено не очень много.Джессика Честейн должна показаться в кино и до премьеры ужастика, поскольку в этом году она появится в фильме «Люди Икс: Темный феникс».