В Испании создали одноразовые батареи

Данная батарея состоит из трех компонентов: бумаги, углерода и нетоксичных металлов. Создатели изобретения рассказали, что аккумулятор не настолько сильный, чтобы заставить двигаться автомобиль, но он вполне подойдет для проведения различных тестов, связанных с диагностикой заболеваний.Такие батареи и предназначенные для них одноразовые устройства можно утилизировать сразу после использования и это никак не скажется на здоровье людей и окружающей среде. Разработчик стартапа Хуан Пабло рассказал, что благодаря его устройству диагностическая техника будет расходовать меньше 1% от всего заряда батареи, предназначенная для выдачи напряжения от 1 до 6 В, учитывая мощность 100 мВт.