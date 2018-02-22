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В Испании создали одноразовые батареи

Стартап Fuelim из Барселоны представил новые бумажные батареи. Их особенность заключается в одноразовом использовании и экологичности.

Данная батарея состоит из трех компонентов: бумаги, углерода и нетоксичных металлов. Создатели изобретения рассказали, что аккумулятор не настолько сильный, чтобы заставить двигаться автомобиль, но он вполне подойдет для проведения различных тестов, связанных с диагностикой заболеваний.

В Испании создали одноразовые батареи


Такие батареи и предназначенные для них одноразовые устройства можно утилизировать сразу после использования и это никак не скажется на здоровье людей и окружающей среде. Разработчик стартапа Хуан Пабло рассказал, что благодаря его устройству диагностическая техника будет расходовать меньше 1% от всего заряда батареи, предназначенная для выдачи напряжения от 1 до 6 В, учитывая мощность 100 мВт.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 04:00
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