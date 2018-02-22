Разработчики отказались от легендарного приложения на iOS

Помимо заявления от компании-разработчика о прекращении выпуска клавиатуры Swype и ее обновлений, программа лишится так же дальнейшей поддержки от производителя. Информация исходит из различных порталов на просторах Сети, где так же указывается, что сервис изымут из App Store и полюбившийся вариант для клавиатуры пользователи больше не увидят.Нет точной информации, относительно возможностей пользования программой на устройствах с Android. Однозначно только, что все новые гаджеты будут без клавиатуры Swype. Относительно решений компании, то они направленны на освоение и дальнейшее применение AI-решений в сфере бизнеса.Компания Nuanse приобрела клавиатуру Swype в 2011 году, покупка обошлась в 100 миллионов долларов. На то время это было самое популярное приложение. Компания успешно вносила клавиатуру и в гаджеты своего производства. Сервис был весьма популярен, так как почти не было приложений способных распознавать жесты.