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Разработчики отказались от легендарного приложения на iOS

Известная компания Nuanse, которая прославилась разработкой популярного альтернативного варианта клавиатуры - Swype, сообщает про остановку работ по обновлению и поддержке своей программы. Вероятно, приложение будет изъято из коллекций App Store.

Помимо заявления от компании-разработчика о прекращении выпуска клавиатуры Swype и ее обновлений, программа лишится так же дальнейшей поддержки от производителя. Информация исходит из различных порталов на просторах Сети, где так же указывается, что сервис изымут из App Store и полюбившийся вариант для клавиатуры пользователи больше не увидят.
Разработчики отказались от легендарного приложения на iOS


Нет точной информации, относительно возможностей пользования программой на устройствах с Android. Однозначно только, что все новые гаджеты будут без клавиатуры Swype. Относительно решений компании, то они направленны на освоение и дальнейшее применение AI-решений в сфере бизнеса.

Компания Nuanse приобрела клавиатуру Swype в 2011 году, покупка обошлась в 100 миллионов долларов. На то время это было самое популярное приложение. Компания успешно вносила клавиатуру и в гаджеты своего производства. Сервис был весьма популярен, так как почти не было приложений способных распознавать жесты.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:30
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