Мел Гибсон планирует экранизировать многосерийный детектив

20 февраля, в портале The Gollywood Reporter вышла новость о создании нового детектива. Под руководством Роберта Тауна, Майка Медавого и Мела Гибсона планируется запуск пилотных серий для USA Network. Действие будет разворачиваться в Монтане, США.Главным героем является детектив Мил Драгович, который столкнется со многими напастями криминального мира: бандитами, рэкетом, о незаконном хранении оружия и наркотиков. В основе сюжета лежит много интриг и головоломок.Но самым искрометным будет частое появление медведей на его тропе.