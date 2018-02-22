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Мел Гибсон планирует экранизировать многосерийный детектив

Знаменитый американский актер Мел Гибсон снимет многосерийный детектив «Танцующий медведь», по мотивам криминального романа Джеймса Крамли.


Мел Гибсон планирует экранизировать многосерийный детектив


20 февраля, в портале The Gollywood Reporter вышла новость о создании нового детектива. Под руководством Роберта Тауна, Майка Медавого и Мела Гибсона планируется запуск пилотных серий для USA Network. Действие будет разворачиваться в Монтане, США.

Главным героем является детектив Мил Драгович, который столкнется со многими напастями криминального мира: бандитами, рэкетом, о незаконном хранении оружия и наркотиков. В основе сюжета лежит много интриг и головоломок.

Но самым искрометным будет частое появление медведей на его тропе.
Общество / Культура
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 01:00
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