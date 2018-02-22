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Калининградская область первая начнет производство отечественных SSD-накопителей

В Калининградской области, городе Гусеве, компания GS Group начинает серийное производство первых российских SSD-накопителей. Уже запущен полный заводской цикл в кластере по направлению «Технополис GS».

Пресс - службой компании сообщается, что мощности «Технополиса» позволят выпускать свыше 1 млн. устройств за год. Уже до конца 2018 года, в планах GS Group вывод на рынок линейки твердотельных накопителей, диапазон емкостей которых, будет соствлять до 1 ТБ. В России будет полная локализация циклов разработки, что обеспечит максимально возможную безопасность хранения данных, отметили представители компании.
Калининградская область первая начнет производство отечественных SSD-накопителей


Из сообщений генерального директора GS Nanotech Евгения Масленникова известно, что в стремлении обеспечения максимальной безопасности по сохранению информации, отечественными компаниями все корпоративные данные переносятся в массивы российских дата - центров, где можно создавать собственные хранилища данных. Соответственно, растет и спрос на модели твердотельных накопителей отечественного производства. Такие условия позволяют расти дальнейшему потенциалу одного их первых российских проектов по созданию и распространению SSD.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00
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