Калининградская область первая начнет производство отечественных SSD-накопителей

Пресс - службой компании сообщается, что мощности «Технополиса» позволят выпускать свыше 1 млн. устройств за год. Уже до конца 2018 года, в планах GS Group вывод на рынок линейки твердотельных накопителей, диапазон емкостей которых, будет соствлять до 1 ТБ. В России будет полная локализация циклов разработки, что обеспечит максимально возможную безопасность хранения данных, отметили представители компании.Из сообщений генерального директора GS Nanotech Евгения Масленникова известно, что в стремлении обеспечения максимальной безопасности по сохранению информации, отечественными компаниями все корпоративные данные переносятся в массивы российских дата - центров, где можно создавать собственные хранилища данных. Соответственно, растет и спрос на модели твердотельных накопителей отечественного производства. Такие условия позволяют расти дальнейшему потенциалу одного их первых российских проектов по созданию и распространению SSD.