Натали Портман жалеет о своей поддержке Романа Полански
Натали Портман жалеет, что поддержала Романа Полански. В последние годы фамилия французского режиссера фигурирует в теме секс-скандалов. Два года назад знаменитая актриса не подумав, поддерживая деятеля культуры, взяла на себя огромную ответственность.
Натали Портман, поставив подпись под петицией, была уверена, что делает правильный поступок. Но в данное время артистка признаёт, что совершила большую ошибку. Она добавила, что со временем глаза открываются, при этом отношение совершенно меняется.
Когда в Швейцарии Полански был задержан правоохранительными органами, авторы петиции призывали его освободить из-под стражи. Режиссера обвиняют во многих инцидентах сексуальных домогательств, произошедших в 1970 году. По версии следствия, деятель культуры совершал насилие над детьми.
Натали Портман, поставив подпись под петицией, была уверена, что делает правильный поступок. Но в данное время артистка признаёт, что совершила большую ошибку. Она добавила, что со временем глаза открываются, при этом отношение совершенно меняется.
Когда в Швейцарии Полански был задержан правоохранительными органами, авторы петиции призывали его освободить из-под стражи. Режиссера обвиняют во многих инцидентах сексуальных домогательств, произошедших в 1970 году. По версии следствия, деятель культуры совершал насилие над детьми.