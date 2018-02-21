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Натали Портман жалеет о своей поддержке Романа Полански

Натали Портман жалеет, что поддержала Романа Полански. В последние годы фамилия французского режиссера фигурирует в теме секс-скандалов. Два года назад знаменитая актриса не подумав, поддерживая деятеля культуры, взяла на себя огромную ответственность.

Натали Портман жалеет о своей поддержке Романа Полански

Натали Портман, поставив подпись под петицией, была уверена, что делает правильный поступок. Но в данное время артистка признаёт, что совершила большую ошибку. Она добавила, что со временем глаза открываются, при этом отношение совершенно меняется.

Когда в Швейцарии Полански был задержан правоохранительными органами, авторы петиции призывали его освободить из-под стражи. Режиссера обвиняют во многих инцидентах сексуальных домогательств, произошедших в 1970 году. По версии следствия, деятель культуры совершал насилие над детьми.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:45
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