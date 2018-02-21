Натали Портман жалеет о своей поддержке Романа Полански

Натали Портман, поставив подпись под петицией, была уверена, что делает правильный поступок. Но в данное время артистка признаёт, что совершила большую ошибку. Она добавила, что со временем глаза открываются, при этом отношение совершенно меняется.Когда в Швейцарии Полански был задержан правоохранительными органами, авторы петиции призывали его освободить из-под стражи. Режиссера обвиняют во многих инцидентах сексуальных домогательств, произошедших в 1970 году. По версии следствия, деятель культуры совершал насилие над детьми.