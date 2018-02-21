Основатель Amazon построит часы с возможностью их работы на 10 тыс. лет
Основателем Amazon, Джеффом Безосом сообщается о разработке нового проекта, к которому приступает он сам непосредственно. Безос начал строительство модернизированных механических часов, которые не будут требовать вмешательства человека и проработают 10 000 лет.
Информацию про уникальные часы, Джефф Безос сообщил посредством своего Twitter. Сам масштабный проект размещен бизнесменом в горах, на западе штата Техас, в США. Как сообщает Безос, строительство уже началось и набирает темпы. Пользователи и разработчики заинтересовались проектом, опыт подобного строительства может послужить примером для создания других объектов.
Известно, что по высоте, механизм часов превысит 150 метров. Запускать и поддерживать работу будут переходы ночных и дневных температурных циклов. Время синхронизировать будут ежедневно, ориентировочно в полдень. Как запланировал основатель Amazon, часы проработают 10 000 лет, без необходимости настрой механизмов человеком.
Стоимость строительства часов составит порядка 42 млн. долларов. На воплощение идеи средства выделит фонд Long Now.
Информацию про уникальные часы, Джефф Безос сообщил посредством своего Twitter. Сам масштабный проект размещен бизнесменом в горах, на западе штата Техас, в США. Как сообщает Безос, строительство уже началось и набирает темпы. Пользователи и разработчики заинтересовались проектом, опыт подобного строительства может послужить примером для создания других объектов.
Известно, что по высоте, механизм часов превысит 150 метров. Запускать и поддерживать работу будут переходы ночных и дневных температурных циклов. Время синхронизировать будут ежедневно, ориентировочно в полдень. Как запланировал основатель Amazon, часы проработают 10 000 лет, без необходимости настрой механизмов человеком.
Стоимость строительства часов составит порядка 42 млн. долларов. На воплощение идеи средства выделит фонд Long Now.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:30