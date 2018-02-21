Основатель Amazon построит часы с возможностью их работы на 10 тыс. лет

Информацию про уникальные часы, Джефф Безос сообщил посредством своего Twitter. Сам масштабный проект размещен бизнесменом в горах, на западе штата Техас, в США. Как сообщает Безос, строительство уже началось и набирает темпы. Пользователи и разработчики заинтересовались проектом, опыт подобного строительства может послужить примером для создания других объектов.Известно, что по высоте, механизм часов превысит 150 метров. Запускать и поддерживать работу будут переходы ночных и дневных температурных циклов. Время синхронизировать будут ежедневно, ориентировочно в полдень. Как запланировал основатель Amazon, часы проработают 10 000 лет, без необходимости настрой механизмов человеком.Стоимость строительства часов составит порядка 42 млн. долларов. На воплощение идеи средства выделит фонд Long Now.