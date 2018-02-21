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Компания «Ингосстрах» начала через интернет продавать полисы каско

Отечественной компанией «Ингосстрах» запущено мобильное обновленное приложение, позволяющее клиентам приобретать онлайн полисы КАСКО, не посещая офис страховой компании.

Компания «Ингосстрах» начала через интернет продавать полисы каско

Для рынка РФ эта услуга является инновационной. Основная особенность нового приложения заключается в том, что клиент страховой компании не обязан в случае оформления полиса КАСКО посещать офис компании. С помощью специального мобильного приложения, раздела «Самоосмотр» клиент свой автомобиль фотографирует с разных ракурсов, углов, отправляет сотрудникам «Ингосстраха» требуемые отсканированные документы на авто. Затем владелец машины делает в компанию «Ингосстрах» видеозвонок, это позволяет страховщикам идентифицировать авто и клиента.

Страховщики с помощью видеосвязи могут осмотреть авто ещё раз. Приложение запустили месяц назад. В нем с тех пор зарегистрировались 26 тысяч человек. При этом полисы купили около тысячи новых клиентов.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:15
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