Компания «Ингосстрах» начала через интернет продавать полисы каско

Для рынка РФ эта услуга является инновационной. Основная особенность нового приложения заключается в том, что клиент страховой компании не обязан в случае оформления полиса КАСКО посещать офис компании. С помощью специального мобильного приложения, раздела «Самоосмотр» клиент свой автомобиль фотографирует с разных ракурсов, углов, отправляет сотрудникам «Ингосстраха» требуемые отсканированные документы на авто. Затем владелец машины делает в компанию «Ингосстрах» видеозвонок, это позволяет страховщикам идентифицировать авто и клиента.Страховщики с помощью видеосвязи могут осмотреть авто ещё раз. Приложение запустили месяц назад. В нем с тех пор зарегистрировались 26 тысяч человек. При этом полисы купили около тысячи новых клиентов.