АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дауншифтеры: Беглецы из социума отказываются от должностей и доходов ради простой жизни на природе и крепкого здоровья
EUR 69.81 USD 56.65
Курс валют на 22.02.2018

На «Дом-2» действуют новые правила против рукоприкладства

Сегодня, 21 февраля, на а проекте «Дом-2» начали действовать новые правила.

Многочисленные зрители выступили против рукоприкладства на реалити-шоу и теперь руководство телестройки их услышало и внедрило наказания за поступки участников.

На «Дом-2» действуют новые правила против рукоприкладства

Итак, согласно новым правилам за первую провинность участник будет направлен на три дня на исправительные работы, предполагающие на Сейшелах мытье посуды и уборку кухни, а на Поляне еще и уборка снега.

На «Дом-2» действуют новые правила против рукоприкладства

Участник, получивший второе предупреждение, будет уже неделю выполнять исправительные работы, ну а если наказание не пойдет впрок, то участник автоматически покидает проект.

Будем надеяться, что теперь «домовцы» станут менее агрессивными и жестокими, но вместе с этим драйва от просмотра эфиров тоже поубавится.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 21:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американская компания разрабатывает две
Земля в конце мира упадет в центр Солнца,
В Испании создали одноразовые батареи
Разработчики отказались от легендарного
Мел Гибсон планирует экранизировать многосерийный
Ученые: Передвижения двуногих динозавров основаны
Астрономы неожиданно обнаружили большое
Калининградская область первая начнет
Ученые на дне Тихого океана обнаружили древнюю
Пентагон скрывает фрагменты НЛО из неведомого
Ученые классифицировали черные дыры, стирающие
Учёные: Муравьи лечат больных собратьев, не
Новый фильм "Лёд" успел собрать 560 млн рублей
Натали Портман жалеет о своей поддержке Романа
Основатель Amazon построит часы с возможностью их
Компания «Ингосстрах» начала через интернет
Российские хоккеисты впервые за 12 лет смогли
Психолог Дмитрия Марьянова поведал о его личном
Яна Поплавская была в шоке от татуировки сына с
Астроном-любитель случайно сделал уникальный
Похищенные деньги в МДТ пошли на предметы роскоши
Ученые: Тепло и свечение от камина могут вызывать
Альбина Джанабаева вспоминая детство,
Астрономы изучили магнитное поле вокруг
На «Дом-2» действуют новые правила против
В Сеть попали изображения ZTE Blade X2 Max
Дана Борисова торгует телом из-за сексуальной
Ученые: Троепёрная морская собачка освещает путь
Рита Дакота и Агата Муцениеце поругались из-за
Поклонники заподозрили Юлию Ковальчук в
Просмотреть все новости