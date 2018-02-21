На «Дом-2» действуют новые правила против рукоприкладства

Многочисленные зрители выступили против рукоприкладства на реалити-шоу и теперь руководство телестройки их услышало и внедрило наказания за поступки участников.Итак, согласно новым правилам за первую провинность участник будет направлен на три дня на исправительные работы, предполагающие на Сейшелах мытье посуды и уборку кухни, а на Поляне еще и уборка снега.Участник, получивший второе предупреждение, будет уже неделю выполнять исправительные работы, ну а если наказание не пойдет впрок, то участник автоматически покидает проект.Будем надеяться, что теперь «домовцы» станут менее агрессивными и жестокими, но вместе с этим драйва от просмотра эфиров тоже поубавится.